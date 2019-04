Keine Chance mehr für eine gute Idee : Dorfladen Vrasselt seit Dienstag geschlossen

Vrasselt Das war mit Ansage. Weil die Verbraucher auf den Preis schauen und nicht auf ihre Stadt, gibt es in Vrasselt den Tante-Emma-Laden nicht mehr.

Eine gute Idee ist seit Dienstag Geschichte. Der Dorfladen in Vrasselt hat endgültig geschlossen. Im September 2014 begann die Geschichte des kleinen Lädchens am Vrasselter Dorfplatz. Doch schnell zeigte sich, dass die Resonanz nicht ausreichte, um das Geschäft wirtschaftlich zu führen. Nach mehrere Appellen an die Bevölkerung haben die Betreiber nun die Reißleine gezogen.