MEHR : Schloss Bellinghoven: Führung und Blumenverkauf

Mehr Premieren-Führung über die Außenanlage des Schlosses.

(RP) Am Samstag, 4. Mai, wird erstmalig eine öffentliche Führung durch die Außenanlage von Schloss Bellinghoven angeboten. Unter der Leitung der zertifizierten Natur- und Landschaftsführerin Caroline Weber erfahren die Teilnehmer bei der Führung Wissenswertes über die Anlage. Der rund 90-minütige Rundgang startet um 14.30 Uhr am Parkplatz vor Schloss Bellinghoven, Bellinghovener Straße 6, in Mehr. Die Teilnahme kostet vier Euro pro Person, Kinder bis zwölf Jahre sind kostenlos dabei.