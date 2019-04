Unfall auf der Weseler Landstraße : Motorradfahrer aus Kalkar (27) schwer verletzt

REES Bei einem Unfall am Sonntagabend in Rees wurden drei Menschen verletzt. Für einen Motorradfahrer (27) kann Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.

(RP) Bei einem schlimmen Unfall am Sonntagabend auf der Weseler Landstraße in Rees ist ein 27 Jahre alter Motorradfahrer aus Kalkar schwer verletzt worden. Laut Polizei könne Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Wie die Polizei berichtet, war eine junge Frau aus Rees gegen 19.15 Uhr in einem VW Golf auf der Weseler Landstraße von Rees in Richtung Haldern unterwegs. Als die 18-Jährige an der Einmündung Groiner Allee nach links abbog, stieß sie nach Angaben der Polizei mit einem entgegenkommenden Motorrad der Marke Kawasaki Ninja zusammen. Mit dem Motorrad war ein 27-jähriger Mann aus Kalkar auf der Weseler Landstraße in Richtung Rees unterwegs.