Bürgerinformation : Leiharbeiter: Dialog in Praest

Leiharbeiter: Dialog in Praest

Emmerich Stadtverwaltung reagiert auf Bürgerproteste.

(RP) Nach den Protesten aus der Bevölkerung hat die Stadtverwaltung einen Bürgerdialog versprochen, in dem es um Beschwerden geht, die sich durch Leiharbeiter-Unterkünfte ergeben. In mehreren Veranstaltungen will die Verwaltung gemeinsam mit den jeweiligen Ortsvorstehern mit Betroffenen ins Gespräch kommen, Beschwerden entgegennehmen und über rechtliche Möglichkeiten und Grenzen aufklären.