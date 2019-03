DSDS-Kandidat aus Rees: Joaquin Parraguez trotz „Timing-Problem“ weiter

Rees Der Reeser sang den spanischen Gassenhauer „El Perdón“ mit Jayla Ndoumbe Epoupa. Poptitan Dieter Bohlen gab Kritik.

(ove) Das Abenteuer Deutschland sucht den Superstar (DSDS) bleibt für Joaquin Parraguez, 20 Jahre alt aus Rees, ein spannendes. In der zweiten Folge des thailändischen Recalls sang der 20-Jährige im Duett mit Jayla Ndoumbé Epoupa aus Düsseldorf. So viel vorneweg: Beide kämpften sich in die nächste Runde. Zuvor aber war es eine Zitterpartie für die beiden Superstar-Aspiranten.