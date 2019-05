REES/HALDERN : Die Haldern Strings beehrten Moskau

Rees/Haldern Nach dem Auslandsaufenthalt stehen die Einweihung des neuen Standorts und der nächste Workshop auf dem Programm.

(RP) Eine spannende Reise haben die Schüler des Haldern Strings zu Beginn der Osterferien unternommen. Sieben Tage lang waren sie mit Ole Hansen, Leiter der „Moskau Strings“ und der Klavierlehrerin Elena Lebedeva, in der russischen Hauptstadt. Nachdem im Jahr 2017 zwei junge Pianisten der Musikschule „Aleksandrova“ aus Moskau zu Gast in Haldern waren, erfolgte nun der Gegenbesuch des ganzen Streichensembles.

Die „Moskau Strings“ nahmen an einem Jubiläumskonzert der Musikschule „Aleksandrova“ teil und musizierten dort gemeinsam mit jungen russischen Solisten. Ein weiteres Konzert war ganz den Gästen aus Haldern gewidmet. Das abendfüllende und abwechslungsreiche Programm begeisterte die russischen Gastgeber und Zuhörer. Besonders von dem hohen Niveau der Haldern Strings zeigten sich die Moskauer Kollegen sehr beeindruckt. Es boten sich außerdem zahlreiche Gelegenheiten, mit den russischen Schülern in Kontakt zu kommen und sich über Musik oder Alltägliches auszutauschen. Ein Programm zur Besichtigung der Stadt und ihrer Sehenswürdigkeiten gab es auch, sodass die Haldern Strings eine umfassende und intensive Woche in Moskau erleben durften.

Zuhause in Haldern hat sich der Haldern Strings inzwischen nach dem Rücktritt von Georg Michels neu aufgestellt. Der Umzug in die neuen Räumlichkeiten in der Lindengrundschule, Motenhof 10, ist schon vor einigen Wochen vollzogen worden. Am Samstag, 11. Mai, um 16 Uhr lädt Haldern Strings zur feierlichen Einweihungsveranstaltung ein. Die Feier wird durch musikalische Beiträge einiger Schüler gestaltet. Als Gast wird die „Pisanelli Violoncellokultur“ auftreten, ein Streichquartett der besonderen Art. Die vier Cellisten Nico Treutler (Solocellist Staatstheater Kassel), Hoang Nguyen (Vorspieler Nationaltheater Mannheim), Lisa Rößeler (WDR Sinfonieorchester Köln) und Ole Hansen (Cellolehrer Haldern Strings) bilden das Ensemble, das sich auf höchstem Niveau einem Repertoire zwischen Oper, Sinfonie, Sakral- und Unterhaltungsmusik widmet und dabei ganz auf Instrumente anderer Klangfarben verzichtet. Als neue Lehrkraft für Violine und Ensembleleitung konnte der Verein Louisa Laurette Hadem gewinnen. Hadem ist es ein Anliegen, den Schülern Freude am Instrument und der Musik, sowohl im Einzel- als auch im Ensembleunterricht zu vermitteln. Dafür hält sie eine ungezwungene Atmosphäre und Freiraum für individuelle Entwicklung der Schüler für unabdingbar und legt gleichzeitig auf Qualität der gemeinsamen Erarbeitung, die durch das Konzept der Haldern Strings ermöglicht werden kann, hohen Wert. Sie hat bereits ihre Unterrichtstätigkeit aufgenommen und wird am 11. Mai ebenso die Gelegenheit nutzen, sich vorzustellen.