VEHLINGEN : 100 Bauern protestieren gegen Politik

Fast 100 Landwirte aus der Grenzregion beteiligten sich am Montagabend mit 50 Traktoren an einer PS-starken Protestaktion: Zunächst fuhren sie im Korso zweimal über die Autobahnbrücke zwischen Millingen und Vehlingen, bevor sie im Anschluss mehrere Traktoren auf dem Radweg der Brücke parkten, sodass die Auto- und Lkw-Fahrer auf der A3 die Demonstration gut sehen konnten.

Solidarität Auch zwei Bürger mischten sich unter die protestierenden Landwirte: Holger und Anja Krings aus Till-Moyland hatten in den sozialen Netzwerken von der Aktion gelesen. „Verordnungen, Regeln und Verbote erschweren es den Landwirten, unser Essen herzustellen“, kritisiert Anja Krings. „Wir bekommen vorgegaukelt, dass aus anderen Ländern importiert werden muss, aber wir können uns selbst super ernähren, wenn wir den Landwirten das Recht zusprechen, ihren Beruf so auszuüben, wie sie es gelernt haben.“

Die Landwirte Peter Hackforth aus Vehlingen und Andreas Bushuven aus Heelden hatten in den sozialen Netzwerken dazu aufgerufen, sich in Vehlingen zu versammeln. Viele der passierenden Fahrer auf der Autobahn unterstrichen mit Hupe und Lichthupe ihre Solidarität. Weder auf der Autobahnbrücke noch darunter wurde der Verkehrsfluss beeinträchtigt. Ein Polizist und eine Polizistin begleiteten die circa einstündige Aktion.

Gerade in Krisenzeiten, wie Deutschland sie aktuell erlebt, müsse die Politik eine Ernährungssicherheit im eigenen Land schaffen, meint Christoph Markett, Landwirt aus Esserden. Er vermisst verlässliche Entscheidungen auf Landes- und Bundesebene. „Jeden Tag rennen die Politiker einem anderen Mainstream hinterher, ein Betrieb, der Millionensummen investieren muss, kann aber nicht täglich neu ausgerichtet werden. „Wir alle haben die Betriebe von unseren Vätern geerbt“, sagt Christoph Markett, „weshalb wir nicht kampflos aufgeben wollen.“ Doch immer mehr Höfe stünden vor dem Aus. „Ein Landwirt hört nur einmal auf, der fängt niemals wieder an“, warnt Christoph Markett. In der Kritik steht auch der grüne Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir: „Wir haben gehofft, dass er der Anwalt der Landwirte sein möchte, aber er glänzt durch absolute Unwissenheit und Inkompetenz“, meint Christoph Markett. „Sein Ziel, 30 Prozent Öko-Landwirtschaft zu etablieren, erreicht er allenfalls durch die Vernichtung konventioneller Betriebe, aber nicht, indem 30 Prozent der Landwirte auf ökologischen Anbau umsteigen.“

In einer Pressemitteilung wies die Initiative „Land sichert Versorgung – Eure Bauern aus NRW“ am Montag darauf hin, dass „die Versorgungssicherheit mit Grundnahrungsmitteln in naher Zukunft in Deutschland gefährdet“ sei, „und zwar mit Vorsatz“. Ständig neue Auflagen, Gesetze, Verordnungen und Einschränkungen führten dazu, dass weniger und schlechtere Agrarprodukte und Nahrungsmittel in Deutschland produziert werden können. „Der aktuelle Selbstversorgungsgrad liege in Deutschland derzeit bei circa 88 Prozent, doch es bestehe die Gefahr, „dass dieser auf ein Maß fällt, das unkalkulierbare negative Auswirkungen für die Bürger mit sich bringt“.