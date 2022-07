Deutsche Fußball-Meisterschaft der Polizei : Marco Schacht will Titel Nummer fünf

Marco Schacht blickt der DM zuversichtlich entgegen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Der 51-Jährige siegte als Spieler und Co-Trainer schon jeweils zwei Mal bei der DM. Jetzt peilt das Team den nächsten Erfolg an. Zum Kader gehört auch Niklas Klein-Wiele vom 1. FC Kleve.

Von Maarten Oversteegen

Die nordrhein-westfälische Polizeiauswahl gehört fußballerisch zu den stärksten Mannschaften in der Bundesrepublik. In den Jahren 2011 und 2014 setzten sich die Gesetzeshüter aus dem Westen bei der Deutschen Polizei-Meisterschaft durch. Im Drei-Jahres-Rhythmus findet das Turnier statt, 2017 ging das NRW-Team allerdings leer aus. Es folgte eine Corona-Pause, zuletzt musste der Wettbewerb abgesagt werden.

Doch vom 5. bis zum 9. September ist es wieder so weit: In der Kleinstadt Eutin in Schleswig-Holstein findet die Deutsche Meisterschaft der kickenden Polizisten statt. Ein Mann aus dem Kreis Kleve ist in entscheidender Funktion dabei: Marco Schacht. Der 51-Jährige stand in der vergangenen Saison noch beim A-Ligisten BV Sturm Wissel als Trainer an der Seitenlinie und ist nun für die zweite Mannschaft des 1. FC Kleve in der Bezirksliga zuständig.

Schon seit mehr als zehn Jahren ist Marco Schacht der Co-Trainer von Mirko Jerenko aus Bielefeld bei der NRW-Auswahl der Polizisten. Gemeinsam holte das Gespann bereits zwei Mal den Titel, im Herbst soll es wieder hoch hinaus gehen. „Diese Turniere sind immer eine echt schöne Sache. Häufig sind das ganz enge und spannende Spiele, die dennoch von der Freundschaft und Kameradschaft geprägt sind“, sagt der Polizeibeamte Marco Schacht.

Seit jeher spielt die Sportförderung bei der Polizei eine große Rolle. Daher räumt man den Fußball-Teams auch beträchtlichen Raum ein. Während der Vorbereitung, der Qualifikationsspiele sowie für den Zeitraum des Turniers werden die Akteure vom Dienst freigestellt. Eine Freistellung ist allerdings erst ab dem dritten Dienstjahr in Uniform möglich.

Die Polizei-Auwahl von Nordrhein-Westfalen hat sich souverän für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Foto: MS

Doch es darf nicht jeder dabei sein, der will. Nur die besten Fußballspieler Nordrhein-Westfalens werden von Marco Schacht und Mirko Jerenko ausgewählt. Die Polizisten müssen während der Sichtungstage und Lehrgänge überzeugen. „Wir sind mit einem 24-Mann-Kader gestartet, daraus wurde ein 18-Mann-Aufgebot. Ich bin davon überzeugt, dass da ganz viele richtig gute Jungs dabei sind“, sagt Marco Schacht, der auf dem Feld 1998 und 2004 bereits als Angreifer mit der NRW-Auswahl bei der Deutschen Meisterschaft siegte.

Im Kader stehen gleich mehrere Spieler aus der Region. Zu den namhaftesten zählt Niklas Klein-Wiele, der für den Oberligisten 1. FC Kleve aufläuft. Der offensive Mittelfeldspieler ist Regisseur bei den Rot-Blauen. Mittelfeldakteur Sebastian Leurs kickt wiederum beim Oberliga-Aufsteiger SV Sonsbeck, Maik Hemmers geht für den aus der Bezirksliga abgestiegenen Uedemer SV auf Torejagd. Das Gros der übrigen Kicker ist ebenfalls in der Oberliga unterwegs, zudem einige in den Landes- sowie Westfalenligen.

Für die Jungs ist das Turnier in Schleswig-Holstein auch eine Gelegenheit, sich ins Blickfeld des Bundestrainers zu spielen. Schließlich stehen bald die Europameisterschaften der Polizisten auf dem Programm. Vorher musste das NRW-Team aber noch in der Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft bestehen. Zuletzt gelang ein 3:0-Erfolg gegen die Auswahl aus Hamburg. Niklas Klein-Wiele steuerte eine Vorlage und ein Tor bei. „Die Hamburger haben gut dagegengehalten. Allerdings waren wir das bessere Team. Wir hätten sogar noch das eine oder andere Tor mehr schießen können“, sagt Marco Schacht. Das letzte Qualifikationsspiel gestaltete man nun gegen Sachsen-Anhalt mit 2:1 erfolgreich. „Eine geschlossene Mannschaftsleistung hat souverän zur Qualifikation für die DM geführt“, sagt Schacht.

Der Übungsleiter gibt sich zuversichtlich. „Spielerisch dürften wir in diesem Jahr wieder sehr gut aufgestellt sein, sowohl in der Spitze, als auch in der Breite. Wir haben echte Fußballer in unseren Reihen, das macht Spaß“, sagt Marco Schacht, der in der Vergangenheit bereits den SV Donsbrüggen, Siegfried Materborn und VfB Rheingold Emmerich trainiert hat. Jetzt will der Polizeibeamte mit dem 1. FC Kleve II in der Bezirksliga möglichst schnell das Ziel Klassenerhalt erreichen. Der Schlüssel dafür sei eine bessere Kameradschaft im Team. „Ich bin mir sicher, dass man dann den einen oder anderen Punkt mehr holt. Wenn jeder bereit ist, für den anderen einen Meter mehr zu laufen, ist eine Menge möglich“, sagt Marco Schacht.