Blaulicht im Kreis Kleve​: Mit 121 km/h in 70er-Zone unterwegs​

Kreis Kleve Überhöhte Geschwindigkeit zählt im Kreis Kleve zu den Hauptunfallursachen. In der vergangenen Woche stellte die Polizei bei Kontrollen 267 Geschwindigkeitsverstöße fest.

Am Mittwoch, 6. Juli, war ein 29-jähriger Motorradfahrer aus Geldern auf der Landstraße 362 von Sevelen in Richtung Kerken unterwegs. Dabei wurde seine Fahrt aufgenommen und gemessen. Er überschritt in zwei aufeinanderfolgenden 70er-Bereichen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit deutlich, indem er diese mit 116 km/h und 121 km/h durchfuhr. Nach Abzug von Toleranzen muss der 29-Jährige mit einer Geldbuße von 420 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot von einem Monat rechnen.