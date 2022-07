Wettbewerb : Euregio sucht nach Fotos voller Magie

Kreis Kleve Die Euregio Rhein-Waal ist wieder auf der Suche nach kreativen Fotografen, die am jährlichen Fotowettbewerb teilnehmen wollen. Das Thema ist dieses Mal „Magische Momente”.

Denken Sie vielleicht an einen Sonnenaufgang, eine beschneite Winterlandschaft oder ein spektakuläres Sommerfeuerwerk? Dann sollten die besten Fotos des Motivs eingesandt werden. Der Vorstand der Euregio Rhein-Waal wählt gemeinsam mit den Einwohnern des Euregio-Gebiets Rhein-Waal die schönsten Fotos aus. Die Gewinner werden Anfang Dezember benachrichtigt. Die jeweils zwei schönsten Einsendungen aus Deutschland und den Niederlanden werden mit einem Geldpreis in Höhe von 200 bzw. 100 Euro belohnt. Interessierte Hobbyfotografen können ihre Fotos noch bis zum 1. Oktober 2022 digital an info@euregio.org oder in einem geschlossenen Umschlag unter Angabe von „Fotowettbewerb“ an Euregio Rhein-Waal, Emmericher Str. 24, 47533 Kleve einreichen.