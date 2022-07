Radiosender überrascht Schützen : Eins Live ist sicher - Mehr hat das schönste Schützenfest

In Mehr ziehen bald wieder die Schützen durch den Ort. Eins Live ist sicher: Das ist das schönste Schützenfest. (Archivfoto). Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

Mehr Der reichweitenstarke Radiosender Eins Live macht kräftig Werbung für das kleine Dorf Mehr bei Rees. Der örtliche Schützenpräsident verspricht der Moderatorin dafür Sekt.

Es ist jedes Jahr aufs Neue die Frage aller Fragen: Welches Dorf am Niederrhein hat denn nun das schönste Schützenfest? Sicher ist: Jeder Ort ist natürlich davon überzeugt, das tollste Fest direkt vor der Haustür zu haben. Einig würde man sich da nie.

Jetzt ist der Radiosender Eins Live vorgeprescht. Zur besten Sendezeit verkündete der Sender: „Am kommenden Wochenende findet das schönste aller Schützenfeste statt.“ Am Niederrhein, im Kreis Kleve, in der Stadt Rees, ganz genau: im Ort Mehr.

Schützenpräsident Christian Ressing steht in den Startlöchern für das erste Fest seit 2019. Foto: ja/Schützen Mehr

Bei den Schützen im Ort löste der Beitrag großen Jubel aus. „Wir sind selbst ganz überrascht, bezahlt haben wir dafür nicht“, versichert Christian Ressing lachend. „Total super“, war die erste Reaktion des Präsidenten der Bürgerschützen Mehr. „Natürlich waren wir selbst immer schon sicher, dass wir das tollste Schützenfest überhaupt haben. Aber das sagt ja jedes Dorf von sich. Jetzt haben wir es ganz offiziell.“

Wobei der Präsident natürlich zugeben muss, dass es da eben doch schon einige Verbindungen zwischen Radiosender und Dorf gibt. Moderatorin Lara Heinz kommt nämlich selbst aus dem Ort, ist hier aufgewachsen und war regelmäßig beim Schützenfest in Mehr mit dabei. „Aber dann weiß sie ja schließlich auch genau, wovon sie spricht“, sagt der Präsident.

Dass sie genau Bescheid weiß, zeigt die Moderatorin in ihrem kurzen Beitrag, als sie aufzählt, was noch so alles ansteht: Röschen werden gebunden, Fahnen aufgehängt und „um 10.44 Uhr garantiert kein Kaffee getrunken“. Was genau um 10.44 Uhr getrunken wird, lässt sie offen. Die Antwort kennt der Präsident: „Um 11 Uhr gibt es Kurze, also wird es um 10.44 Uhr Longdrinks in Gerstensaftform geben.“

Die Radio-Werbung passt zum ganz besonderen Fest, wie Ressing es nennt. „Wir mussten drei Jahre warten, bis wir wieder feiern können. Wir sind alle froh, dass es endlich wieder losgeht. Ich kann nur hoffen, dass das Konzept draußen auch funktioniert.“ Denn im Hinterkopf spukt immer noch Corona herum, und Feste in der Umgebung haben bereits gezeigt, dass solche Veranstaltungen durchaus Infektionsherde sein können.

„Deshalb wird diesmal so viel es geht draußen stattfinden, auch werden die Gläser besonders gespült. Aber eine 100-prozentige Sicherheit hast du in diesen Zeiten einfach nicht“, sagt der Schützen-Präsident, der sich riesig auf das Fest freut. Das startet diesmal am Donnerstag mit einem Kindergarten-Schützenfest. Höhepunkt wird das Königsschießen am Montag sein.

Und was gibt es für die Eins-Live-Moderatorin? „Falls sie zum Fest kommt, kann sie sich an den Präsidenten wenden. Der wird dafür sorgen, dass sie in der Sektbar das ein oder andere Getränk bekommt“, sagt Ressing lachend.

