Alltagsmenschen : Auf dem Markt wird wieder fotografiert

REES Die Skulptur des Fotografen, die bei einem Unfall im Januar stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, steht wieder vor dem Bürgerhaus. Sie wurde nicht nur repariert, sondern auch einem „Face-Lifting“ unterzogen.

Dabei hat der Stadtfotograf bereits eine kleine Reise hinter sich. Vom Lechner-Atelier in Witten ließ er sich gemeinsam mit seinen Freunden nach Kamp-Lintfort kutschieren. Während die zwischenzeitlich liebgewonnenen Atelier-Freunde jedoch dort die Landesgartenschau bereichern werden, wurde der Stadtfotograf auf dem Laga-Gelände durch den städtischen Bauhofleiter Andreas Böing abgefangen und schließlich sicher in die Rheinstadt gefahren. Da die Künstlerin Christel Lechner die Alltagsmenschen-Ausstellung in Rees in besonders guter Erinnerung behalten hat, wurde der Stadt Rees für den Ersatz ein großzügiger Sonderpreis eingeräumt.