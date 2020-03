Kunstwerk in Straelen mutwillig zerstört : Alltagsmenschen: Bofrost-Mann wurde geköpft

Straelen In der der Nacht auf Sonntag beschädigten unbekannte Täter die Figur „Bofrost-Mann“ erheblich.

Erneut ist einer der „Alltagsmenschen“ in Straelen beschädigt worden. In der der Nacht auf Sonntag beschädigten unbekannte Täter die Figur „Bofrost-Mann“ auf dem Marktplatz. Die Skulptur wurde erheblich zerstört und ist bereits abgebaut. Zeugen der Tat werden darum gebeten, sich mit möglichen Hinweisen an Uwe Bons, Stadtmarketing Straelen, unter Telefon 02834 702210 zu wenden. Die Stadt hat eine Belohnung in Höhe von 300 Euro ausgesetzt.