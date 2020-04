Werbegemeinschaft in Kamp-Lintfort : Alltagsmenschen ziehen in die Stadt ein

Zisterzienser-Mönch und Bergmann sind zwei der vier Alltagsmenschen der Künstlerin Christel Lechner, die in Kamp-Lintfort ein neues Zuhause finden. Zahlreiche Unternehmer in Kamp-Lintfort haben die Anschaffung der mehr als zwei Meter hohen Figuren unterstützt. Foto: Werbegemeinschaft Kamp-Lintfort/Werbegemeinschaft Kamp-Linfort

Auf Initiative der Werbegemeinschaft beleben bald vier Alltagsmenschen von Christel Lechner die City: Bergmann, Studentin und Zisterzienser-Mönch finden an der Friedrichstraße ihren Platz. Ein Zimmermann gesellt sich dazu.

Seit 1996 bereichern die „Alltagsmenschen“ von Christel Lechner Stadtbilder von Sylt bis Rees, von Hamm bis Teltge. Jetzt bekommen sie auch in Kamp-Lintfort einen festen Platz. Bergmann, Zisterzienser-Mönch und Studentin ziehen an die Friedrichstraße. Ermöglicht hat dies eine Initiative der Werbegemeinschaft Kamp-Lintfort. Mit Unterstützung der RAG Stiftung, der Sparkasse Duisburg, vieler Unternehmer aus Kamp-Lintfort und aus den Gewerbegebieten gelang es, vier der Alltagsmenschen von Künstlerin Christel Lechner aus Witten nach Kamp-Lintfort zu holen. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf 10.000 Euro pro Figur.

Standort Am Montag sind zwei Alltagsmenschen auf dem Gelände der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort aufgestellt worden. Die 2,20 Meter großen Figurengruppe stellt ein tanzendes Paar dar. Sie stammen ebenfalls aus der Werkstatt der Künstlerin Christel Lechner aus Witten.

Die Figurengruppen sind Konstruktionen aus Beton und stellen Menschen in Alltagssituationen vor. Seit 30 Jahren nutzt die Künstlerin den Werkstoff Beton für ihre unkonventionellen Skulpturen. Der eigens für Kamp-Lintfort entwickelte Bergmann, der Zisterzienser-Mönch und die Studentin stehen für das Laga-Motto „Kloster, Kohle und Campus“ und bilden ein sympathisches Trio, das bald am Eingang zur Friedrichstraße, in Höhe des künftigen Bahnhofes, Bürger und Besucher willkommen heißt. Die Geschäftsführerin der Werbegemeinschaft freut sich sehr: „Es ist eine besonders schöne Aktion, weil sie von uns allen gemeinsam getragen und möglich gemacht wird“, sagt Bettina Reiner. Die vierte Figur ist übrigens ein Zimmermann, der vor dem Hotel zur Post seinen Platz findet und für das Handwerk in der Stadt steht. Wie Bettina Reiner mitteilt, ist der Zimmermann eine Spende der Unternehmen im Gewerbepark Kamperbruch-Nord. Vor mehr als einem Jahr entwickelte Reiner die Idee, die Alltagsmenschen als feste Installation nach Kamp-Lintfort zu holen. Sie gewann RAG Stiftung und die Stiftung der Sparkasse Duisburg als Mitstreiter. „Es hat mich so sehr gefreut, dass die Figuren auch unsere Unternehmer begeistern konnten, so dass auch hier sehr unkompliziert Ja zur Aktion gesagt wurde.“