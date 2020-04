Kirchliche Veranstaltungen abgesagt : Corona: So reagiert die Kirche in Rees

Info

Neue Pastoralreferentin Ab dem 1. August wird Christine Pohl in St. Irmgardis als Pastoralreferentin tätig sein. Sie kommt gebürtig aus Friedrichsfeld, Stadt Voerde. Momentan befindet sie sich in der Assistenzzeit in der Pfarrgemeinde St. Otger in Stadtlohn. Sie freue sich schon sehr, wieder an den Niederrhein zurückkehren zu dürfen, informiert Pfarrer Michael Eiden.

Aktion für Kinder Für Familien mit Kindern gibt es die Aktion „Schenke uns deinen Regenbogen“. Bei der Malaktion sind Kinder eingeladen, ein Bild mit einem Regenbogen zu malen. Dieses Bild in den Briefkasten des jeweiligen Pfarrbüros mit Name, Anschrift und Alter einwerfen oder einscannen und per Email an bohnen@bistum-muenster.de schicken (Einsendeschluss 11. April). Die drei schönsten Bilder der verschiedenen Altersklassen werden prämiert und zu einer kleinen Ausstellung aufgehängt.