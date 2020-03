Ausstellung zur Landesgartenschau : Ein beschwerlicher Weg nach Rheinberg

Rheinberg Die Alltagsmenschen der Künstlerin Christel Lechner sollten vom 9. Juli an in Rheinberg zu sehen sein. Doch Corona wirbelt die Pläne durcheinander. Eine Verschiebung der Ausstellung ist nicht auszuschließen.

Mit aktuell 32 lebensgroßen Betonfiguren soll – im Rahmen der Landesgartenschau (Laga) Kamp-Lintfort – vom 9. Juli bis zum 8. November die Ausstellung Alltagsmenschen in Rheinberg zu sehen sein. Die positive Nachricht: Die Standorte für die einzelnen Skulpturen sind schon festgelegt, die Finanzierung von rund 40.000 Euro so gut wie gesichert. „Wir sind momentan noch mit einem Sponsoren im Gespräch“, sagt Norbert Nienhaus, Vorsitzender des Fördervereins Stadtmarketing Rheinberg, zuversichtlich. Es läuft also. Eigentlich. Denn die Corona-Pandemie wirbelt den Ausstellungsplan des Rheinberger Stadtmarketings ordentlich durcheinander.

Das Ausstellungskonzept hingegen steht schon fest: Die Präsentation erfolgt im Zusammenschluss mit Moers Marketing, das 20 Figuren im Altstadtbereich aufstellen wird, und Laga2020, wo eine Figurengruppe zu sehen sein wird. Beide Orte verweisen auf die Hauptausstellung in Rheinberg. Hier wird man den liebenswerten Betonfiguren an zahlreichen Stellen begegnen: im Stadtpark (Hegerbecken und Vallan), auf dem Areal des ehemaligen Awo-Hauses am Eingang der Gelderstraße, am Kamper Hof, auf dem Markt, vor dem Hotel am Fischmarkt sowie am Entenmarkt, an der Rheintorpumpe und voraussichtlich am Pulverturm. „Eine Skulptur wird auf dem Balkon des Underberg-Palais stehen und ein Ensemble bilden mit einer Skulptur, die unterhalb des Balkons steht“, erzählt Nienhaus. Somit sind die Alltagsmenschen im wahrsten Wortsinn Leitfiguren durch die Innenstadt Rheinbergs.