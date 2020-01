Pläne für Moers : Michael Birr bleibt Stadtmarketingchef

Moers Aufsichtsrat und Stadtrat haben den Vertrag mit „Moers Marketing“-Geschäftsführer Michael Birr für weitere fünf Jahre verlängert. Dessen Planungen für 2020 laufen. Im Juli steht die Premiere eines „Trauben- und Hopfenfestes“ im Schlosspark an.

In Moers ist er seit 2008 der Mann hinter fast allem, was Menschen in die Innenstadt und in die Ortsteile lockt: Kirmes, Weihnachtsmarkt, Stadtfeste, Soul am See, Cars and Castle auf Schloss Lauersfort – um nur die größten Massenmagneten zu nennen. Jetzt hat Michael Birr seinen Vertrag mit der Stadttochter Moers Marketing verlängert. Der 51-Jährige bleibt für weitere fünf Jahre Geschäftsführer jener GmbH, deren alleinige Gesellschafterin seit 2014 die Stadt Moers ist.