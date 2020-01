Kommentar zum Stadtmarketing : Ein Konzept, das sich für Moers bewährt hat

Moers Ein Team von drei Leuten stemmt Projekte, die über das Jahr gerechnet mehrere hunderttausend Menschen anlocken. So etwas ist keineswegs selbstverständlich, meint unsere Autorin.

135.000 Euro: Das ist die Fördersumme, die die Moers Marketing GmbH jedes Jahr von der Stadt Moers für ihre Arbeit erhält. Seit mehr als zehn Jahren hat sich an der Höhe des finanziellen Zuschusses, der in Wahrheit sogar noch kleiner ist, weil Moers Marketing die städtische Bürger- und Touristeninformation mitträgt, nichts geändert. Ein Team von drei Leuten – Chef Michael Birr mit eingerechnet – stemmt Projekte, die, auch wenn nicht jeder Moerser jedes einzelne für zwingend notwendig hält, über das Jahr gerechnet mehrere hunderttausend Menschen anlocken, die wiederum Millionen zusätzliche Euro in die Kassen der Geschäftsleute spielen. So etwas ist keineswegs selbstverständlich.