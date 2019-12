Schutz vor Feuerwerk : Haus & Grund Moers rät: Fenster schließen

Beim Feuerwerk in der Silvesternacht kann man das eigene Haus vor Schäden schützen. Foto: Holger Kowalewske

Moers Jurist Michael Buser erklärt, wie Eigentümer über Silvester Schäden am Haus vermeiden.

Wenn Böller und Raketen das neue Jahr begrüßen, sind Immobilien in Gefahr. „Gerade in dicht bebauten Wohngebieten sollten alle Fenster geschlossen bleiben. Sonst könnten Feuerwerkskörper ins Haus gelangen und einen Brand auslösen“, warnt der Geschäftsführer von Haus & Grund Grafschaft Moers, Michael Buser.

Nicht nur Fenster sollten deshalb in der Silvesternacht zu bleiben. Auch Dachluken, Balkon- und Terrassentüren halte man besser geschlossen, um die Brandgefahr durch Feuerwerkskörper zu reduzieren, sagt der Rechtsanwalt. Außerdem rät Haus & Grund Moers, alle brennbaren Gegenstände von Terrasse und Balkon zu entfernen. Buser empfiehlt: „Denken Sie frühzeitig daran, denn oft sind ja schon ein paar Stunden vor Mitternacht hier und da Feuerwerkskörper in der Luft. Und wer mag schon am Silvesterabend noch den Balkon aufräumen?“