Silvester-Knallerei : Silvester in Moers: Tipps für einen sicheren Umgang mit Feuerwerk

Ein gezündeter Böller kann schnell zur Gefahr werden. Die richtige Handhabung schützt vor unschönen Konsequenzen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Moers Die Moerser Feuerwehr gibt Tipps zum sicheren Umgang mit Feuerwerkskörpern und was im Notfall zu tun ist.

Jedes Jahr zum Jahreswechsel haben die Feuerwehren mit einer erheblichen Anzahl von Verletzungen, Verbrennungen und Wohnungsbränden zu tun. Um diese Anzahl zu verringern, bittet die Feuerwehr Moers darum, sich an bestimmte Sicherheitshinweise zu halten, damit die Silvesterknallerei nicht zur Gefahr wird.



Gefahr geht nicht nur vom Feuerwerk selber aus Gehen Sie verantwortungsbewusst und auf keinen Fall unter Alkoholeinfluss mit dem Feuerwerk um. Werfen Sie Feuerwerkskörper nie unkontrolliert umher oder auf Personen. Feuerwerk darf nur im Freien abgebrannt werden, nicht aus Fenstern oder von Balkonen. Lassen Sie Kinder kein oder nur für Sie geeignetes Feuerwerk unter Aufsicht entzünden.



Verwenden Sie nur Feuerwerksartikel mit BAM-Kennzeichnung Das Bundesamt für Materialprüfung (BAM) prüft Feuerwerksartikel und erteilt diesen nach bestandenem Test eine Prüfnummer. Diese Nummer muss auf der Verpackung aufgedruckt sein. Sollte dies nicht der Fall sein, ist vom Kauf abzuraten. Import von Feuerwerksartikeln ohne BAM-Kennzeichnung ist strafbar. Manipulation oder Eigenherstellung von Feuerwerkskörpern ist lebensgefährlich. Nicht als Feuerwerk gekennzeichnete Artikel wie Signalmunition, Seenotrettungsraketen oder Magnesiumfackeln sind verboten.



Verwendungshinweise beachten Beachten Sie die Bedienungsanleitungen und Aufdrucke am Artikel, um Gefährdungen durch falsche Nutzung auszuschließen. Zünden Sie Feuerwerk ihrer Bestimmung gemäß an. Nehmen Sie ausreichend Abstand zum abbrennenden Feuerwerk.



Raketenstart nur aus geeigneten Halterungen Starten Sie Feuerwerksraketen niemals aus der Hand, nutzen Sie hierzu beispielsweise in einem Getränkekasten abgestellte leere Glasflaschen. Richtig ausgerichtet kann so sehr einfach eine ungehinderte Flugbahn eingestellt werden, auf der die aufsteigende Rakete nicht an Personen, Bäume oder sonstige Hindernisse gerät.

Sichere Umgebung Zünden Sie Feuerwerkskörper nicht mitten auf Straßen. Hier müssen unter Umständen Feuerwehr- oder Rettungs-Fahrzeuge dringend vorbeikommen. Achten Sie auf eine sichere Umgebung. Entzünden Sie Feuerwerk so, dass weder Personen noch die nähere Umgebung Schäden hiervon tragen können. Entfernen Sie brennbare Gegenstände aus der unmittelbaren Nähe von Gebäuden. In der Silvesternacht empfiehlt es sich, alle Fenster und Lüftungsöffnungen von Gebäuden geschlossen zu halten, damit keine Feuerwerkskörper und auch kein Feinstaub ins Haus geraten.

Vorrat in Sicherheit bringen Tragen Sie Vorräte von Feuerwerksartikeln niemals direkt am Körper, sondern lagern Sie diese verschlossen und zudem in sicherem Abstand zum abbrennenden Feuerwerk. Nach der Entnahme eines einzelnen Feuerwerkskörpers sollte diese Lagerstätte wieder verschlossen werden.



Halten Sie Löschmittel bereit Beim Abbrennen von Feuerwerk empfiehlt es sich, geeignetes Löschmittel wie Wasser und/oder Feuerlöscher bereit zu stellen. Das Löschmittel muss im Brandfall schnell erreichbar sein.



Erste Hilfe im Notfall Sollte es trotzdem zu einem Schadensfall kommen, sorgen Sie für eine ausreichende Erstversorgung. Haus- oder KFZ-Verbandskästen sollten frei zugänglich sein. Kühlen Sie Wunden mit Wasser und decken Sie diese steril ab.

Wann Silvesterfeuerwerk abgebrannt werden darf Feuerwerk der Klasse II darf in Moers nur an Silvester und an Neujahr abgebrannt werden. An allen anderen Tagen kann für bestimmte Anlässe beim Fachdienst Ordnung eine Genehmigung angefordert werden.



Blindgänger nicht nochmal zünden Wenn ein Böller mal nicht losgeht, sollte man ihn auf keinen Fall nochmal zu zünden versuchen. Lassen Sie Blindgänger nie auf der Straße liegen, wo sie am Neujahrsmorgen von spielenden Kindern gefunden werden könnten.