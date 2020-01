Institution in Moers : Theaterspielende Senioren suchen Nachwuchs

Das Ensemble des Seniorentheaters Moers. Geprobt wird immer mittwochs im evangelischen Gemeindehaus in Meerbeck. Foto: Norbert Prümen (nop)

Moers Beim Seniorentheater Moers führen Laiendarsteller seit 28 Jahren Sketche auf. Der Gruppe fehlt es an Nachwuchs. Wer mitmachen will, sollte Lust auf Schauspielen und Freizeit am Nachmittag haben.

Zwei Männer treffen sich zufällig an einer Parkbank. Beide warten auf ihr Blind Date, das ihnen von einer Partneragentur vermittelt wurde. Im Laufe der etwa fünfminütigen Szene stellt sich heraus, dass die beiden Herrn vergeblich auf ihre Frauen warten. Die gibt es nämlich gar nicht. Der Algorithmus der Partneragentur hat herausgefunden, dass es die beiden Männer selbst sind, die perfekt zueinander passen.

Dies ist einer der Sketche, den das Seniorentheater Moers für seine zahlreichen Auftritte einstudiert. Die beiden Darsteller sind bereits textsicher, nur manchmal müssen sie überlegen, wie es weitergeht.

Info Mitmachen beim Seniorentheater Schauspielerfahrung Beim Seniorentheater Moers spielen ausschließlich Laiendarsteller. Wer mitmachen möchte, muss keine Vorerfahrung haben. Es wird auch Unterstützung für die Technik gesucht. Proben Die Gruppe trifft sich ab dem 15. Januar jeden Mittwoch zwischen 15 und 17 Uhr im Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde Meerbeck, Bismarckstraße 35b. Internetseite Weitere Informationen gibt es unter www.seniorentheater-moers.de

1991 wurde das Laientheater für Senioren gegründet. Damals begann es mit sechs Darstellern, fünf Damen und einem Herrn. In den letzten 28 Jahren sind neue Senioren dazu gekommen, andere hörten wieder auf. Das Geschlechterverhältnis ist aktuell ausgeglichene: Vier Männer und fünf Frauen spielen mit. Die Spieler sind zwischen 60 und 79 Jahren alt.

Geprobt wird immer mittwochs im evangelischen Gemeindehaus in Meerbeck. Die Aufführungen finden nicht nur am Niederrhein statt. „Wir haben auch schon in Essen und Mülheim gespielt“, erzählt Renate Hildebrand. „Die Aufführungen sind in der Regel in Begegnungsstätten für Senioren. Wir spielen meistens vor einem älteren Publikum.“ Einmal im Jahr wird aber auch die Probenstätte zum Aufführungsort. „Wir machen hier regelmäßig eine Aufführung im Gemeindehaus als Dankeschön, dass wir hier proben dürfen“, erzählt die Laiendarstellerin. Dort kennen sie wenigstens auch die Verhältnisse. Das ist nicht bei jedem Spielort so. „Wir müssen vorher immer schauen, wie die Gegebenheiten vor Ort sind, wie wir das zum Beispiel mit dem Umziehen machen“, erzählt Hildebrand. Nicht immer können sie da auf eigene Räume oder sogar Umkleidekabinen zählen, wie die Senioren aus eigener Erfahrung weiß: „In einem Altenheim mussten wir uns mal in einem Badezimmer umziehen. Das war für mich ganz schrecklich.“

Gespielt werden verschiedene Sketche wie die eingangs beschriebene Szene mit der missglückten Partnervermittlung. Es sind vor allem lustige Geschichten aus dem alltäglichen Leben. „Spaß und Freude in den Alltag unser meist älteren Zuschauer zu bringen, ist unser oberstes Ziel“, schreiben die Senioren auf ihrer Internetseite. Ihr Motto: „Lieber witzig mit 70, als ranzig mit 20“.

Dass sie alle dieses Motto in ihrer Theaterarbeit leben, merkt man bei einem Probenbesuch. Bevor es losgeht, sitzen alle gemütlich am Tisch und essen Marmorkuchen. Einige scherzen miteinander, andere gehen noch einmal ihren Text durch. Nicht immer klappt das mit dem Auswendiglernen einwandfrei. „Selbst bei der Aufführung passiert das mal, dass ein Satz vergessen wird“, sagt Petra Viewegr. Das Publikum verzeiht das meistens. „Es ist ja auch altersgerecht, dass man mal was vergisst“, findet Werner Stephan.

Trotz der guten Stimmung bei den Proben haben die theaterspielenden Senioren eine große Sorge: Der Nachwuchs fehlt. Im Dezember haben zwei langjährige Mitspieler aufgehört, jetzt sind nur noch neun übrig. „So zehn bis fünfzehn Leute wären ideal“, findet Hildebrand. „Es sind ja auch immer wieder Leute krank oder im Urlaub oder so.“ Die Aufführungen finden, genau wie die Proben, zumeist am Nachmittag statt. „Wer bei uns mitmachen möchte, muss Tagesfreizeit haben. Man muss ein bisschen flexibel sein“, sagt Hildebrand deshalb.