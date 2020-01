Energiewende am Niederrhein : Mit Schwärmen für die Energiewende

10.12.2019, Neukirchen-Vluyn, Stephan Rupprecht zur Energiewende am Niederrhein. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Neukirchen-Vluyn Der Unternehmer Stephan Rupprecht aus Neukirchen-Vluyn sieht die große ökologische Herausforderung nur mit ganzheitlichen Konzepten umsetzbar, vor allem bei Strom und Wärme.

Von Peter Gottschlich

Stephan Rupprecht setzt sich seit dreieinhalb Jahrzehnten mit regenerativen Energien auseinander. Der 54 Jahre alte Diplom-Ingenieur für Maschinenbau setzt dabei auf Pioniergeist und ganzheitlich Konzepte. Der Moerser berät mit seinem Team seines Neukirchen-Vluyner Partnerunternehmens Redtherm Hausbesitzer, die ihre Gebäude nachhaltig mit Strom und Wärme versorgen wollen.

Herr Rupprecht, Sie haben sich schon mit 19 Jahren von regenerativen Energien begeistern lassen.

Info Das ist Stephan Rupprecht Foto: Arnulf Stoffel (ast) Karriere Rupprecht wurde in Dortmund geboren und wuchs in Hannover auf. Nach einem Maschinenbau-Studium arbeitete er unter anderem bei IBM.

Karneval Die Moerser Karnevalsgesellschaft Humorica hat ihn vor kurzem zum Senator ernannt.

Stephan Rupprecht Ich kam 1984 mit der Erdwärme in Berührung, als ich mein Studium zum Maschinenbautechniker in Hannover begonnen habe. Ich habe gesehen, welche Kraft, welche Wärme in der Erde steckt. Mein Vater Hansjürgen Rupprecht hat einer der ersten Wärmepumpen in Deutschland einbauen lassen und in Betrieb genommen.

Aus ihren Worten ist Begeisterung zu hören.

Rupprecht Ohne Begeisterung und Pioniergeist ist keine Energiewende möglich. Mit 26 Jahren habe ich das Buch „Die Sonne schickt uns keine Rechnung – Eine Energiewende ist möglich“ von Franz Alt gelesen.

Eine europäische Antwort auf die Studie „Die Grenze des Wachstums“ des Club of Rome von 1972 ...

Rupprecht Regenerativen Energien gehört die Zukunft. Dabei hat der linke Niederrhein eine Sonderstellung. Zwischen Mönchengladbach und Kleve finden sich viele Nachtspeicherheizungen. Diese Heizungen bieten wenig Komfort. Morgens sind sie voll aufgeheizt, abends ist kaum noch Wärme vorhanden. Sie sind zudem große Stromfresser, auch wenn sie günstigen Nachtstrom verbrauchen, der ein Abfallprodukt bei Kohlekraftwerken ist. Außerdem haben viele Gebäude und viele landwirtschaftliche Betriebe Ölheizungen. Sie laufen ab 2030 aus.

Können Heizungen über Erdwärme, Sonnenstrom und Windenergie das auffangen?

Rupprecht Rund ein Viertel des CO 2 -Fußabdrucks ist durch Strom und Wärme für Gebäude verursacht. Häuser, öffentliche Gebäude und Gewerbeimmobilien haben immer noch ein enormes Potential bei der Wärmedämmung, besonders ältere. Neue Gebäude lassen sich heute als Null-Energie-Gebäude bauen. Sie können autark sein, also so viel Strom und Wärme liefern, wie sie verbrauchen. Wärme lässt sich über Luftwärmepumpen und Erdwärme gewinnen, die durch selbst erzeugten Strom gespeist werden.

An vielen Tagen, vor allem im Winter, scheint keine Sonne. An vielen Tagen, vor allem im Sommer, weht kein Wind.

Rupprecht Die Energiewende kann nur auf einem ganzheitlichen Konzept aufbauen. Im Winter ist die Helligkeit viel geringer als im Sommer. In der dunklen Jahreszeit lässt sich nicht so viel Strom über Photovoltaikanlagen produzieren. Dafür lässt sich mehr Strom aus Wasserkraft herstellen, weil es mehr regnet. Und der Wind weht stärker. Stromspeicher würden die Energie sammeln, wenn zum Beispiel die Sonne scheint oder der Wind weht und sie wieder abgeben, wenn sie benötigt wird.

Trotzdem wären riesige Stromspeicher notwendig, um Frequenzschwankungen im Stromnetz zu verhindern, bei denen es zusammenbrechen kann.

Rupprecht Das deutsche Unternehmen „sonnen GmbH“ hat die gute Idee, das Problem mit vielen kleinen Batterien in Privathaushalten zu lösen. Es hat eine Community gegründet. Es kann viele kleine Batterien zentral zusammenzuschalten, um Frequenzschwankungen im Stromnetz zu vermeiden. Das ist möglich. Ich war bei einer Tagung in Berlin. Dort wurde gezeigt, wie 8000 private Batterien eines Unternehmens das Netz stabilisieren konnten. Schwärmen nennt sich dieses gemeinsame Speichern, wie bei den Bienen. Das Unternehmen „sonnen GmbH“ setzt auf Lithium-Eisen-Phosphat-Batteriezellen. Sie sind unabhängiger von Temperaturschwankungen, bieten eine längere Haltbarkeit und mehr Sicherheit für das Einfamilienhaus, als herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien, die vor allem in der Automobilbranche eingesetzt werden.

Lohnt es sich für Privathaushalte, in solche Li-Fe-P-Akkus zu investieren?

Rupprecht Sie amortisieren sich je nach Stromverbrauch nach zehn bis fünfzehn Jahren, halten aber viel länger. Eine Batterie mit fünf Kilowattstunden ist nicht viel größer als ein normaler Sicherungskasten. Als Reserve für das Stromnetz wären Blockheizkraftwerke notwendig, die bei Bedarf kurzfristig Strom und Fernwärme herstellen. Das Gas für sie könnte als Biogas gewonnen werden.

Der Niederrhein ist eine landwirtschaftlich geprägte Region, aber auch eine industrielle, besonders entlang der Rheinschiene. Chemie-, Stahl- und Aluminiumindustrie benötigen viel Energie.

Rupprecht Sie wird sich niemals am Niederrhein herstellen lassen. Aber die Produkte dieser Industrien gehen nach ganz Europa, zum Teil auch in die ganze Welt. Wie sich Haushalte zusammenschließen, um zu schwärmen, haben sich auch Regionen zusammenzuschließen, um ihren Stromverbrauch über das Schwärmen abzupuffern. Der Niederrhein wird Energie zu importieren haben, wenn 2038 der Ausstieg aus der Braunkohle vollzogen ist. Hier ist in größeren Dimensionen zu denken. In afrikanischen Ländern könnte Strom gewonnen werden, um diesen nach Mitteleuropa zu transportieren. Der Bau von Photovoltaikanlagen und Leitungen dauert viele Jahre, weil Absprachen zwischen den Ländern notwendig sind und Planungen langwierig sind. Ich denke, das Vorhaben ist auf europäischer Ebene anzugehen. Es würde für die afrikanischen Ländern einen Entwicklungsschub bedeuten.

Rund ein Viertel des CO 2 -Fußabdrucks wird durch Wärme und Strom für Gebäude verursacht, rund ein weiteres Viertel durch Verkehr. Die weiteren Viertel sind Ernährung und Konsumprodukte.

Rupprecht Die Mobilität ist ein eigenes Thema. Auch hier ist ein ganzheitliches Konzept notwendig. Die beliebte Diskussion, ob ein Auto mit Elektro- oder mit Verbrennungsmotor nachhaltiger ist, ist der falsche Ansatz. Beide sind energetisch alles andere als optimal, wenn eine Person, die 80 Kilogramm wiegt, einen Wagen bewegt, der zum Beispiel 1600 Kilogramm wiegt. Fahrräder oder E-Bikes sind bei kurzen Entfernungen viel nachhaltiger. Ich denke, für leichte Autos für kurze Entfernungen könnte sich das E-Auto durchsetzen, selbst wenn Batterien im Winter deutlich weniger Leistung abgeben und damit der Radius eingeschränkt ist. Anders sieht es für Autos für große Entfernung und Lastwagen aus. Hier ist die Brennstoffzelle mit Wasserstoff im Vorteil. Die Eisenbahn wird bei einem nachhaltigen Verkehrskonzept eine größere Rolle spielen. Sie hat hinter Fußgängern und Fahrradfahren die beste Ökobilanz. Auch Busse schneiden gut ab.

Foto: Sebastian Peters. Foto: Sebastian Peters