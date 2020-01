Justus-von-Liebig-Schule in Moers : Schüler setzen sich künstlerisch mit Klimawandel auseinander

Justus-von-Liebig-Schule in Moers

Moers Die Schule nimmt seit dem Start am städtischen Klimaschutzprojekt KliMo teil.

Auch im Ganztag der Justus-von-Liebig-Schule beschäftigen sich die Schüler mit dem Thema Klimawandel. Zwölf Mädchen und Jungen der 6a und 6b haben zuerst gemeinsam Aspekte diskutiert und diese dann künstlerisch umgesetzt. Entstanden sind so mehrere Bilder, die unter anderem die Verschmutzung des Meeres mit Plastik oder den Zustand der Erde im Allgemeinen beleuchten. „Am Anfang haben wir uns ein bisschen gestritten, was wir machen, aber dann haben wir gut zusammengearbeitet“, beschreibt Mirssad den Entstehungsprozess. Für ihn hat ein Foto mit einem toten Wal, dessen Magen voll mit Plastik war, den Ausschlag für das Bild gegeben. „Durch das Projekt haben sich die Schüler nicht nur mit dem Klimaschutz auseinandergesetzt, sondern auch gemeinsame Lösungen in der Gemeinschaft gefunden“, berichtet AG-Leiterin Heike Lüttig.