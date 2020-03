Prominente Skulptur aus Rees : Die Heilige Corona aus Rees in Münster

Dompropst Kurt Schulte hat die Figur der Heiligen Corona, der Schutzpatronin gegen Seuchen, im St.-Paulus-Dom in Münster aufgestellt. Ursprünglich war die Skulptur im Besitz der Familie Hellraeth aus Rees.

(pbm/acl) Dass die Figur einmal so bedeutsam werden würde, hätte der Münsteraner Dompropst Kurt Schulte nicht gedacht. Zumal er lange gar nicht wusste, um welche Darstellung es sich handelte. Aus eher traurigem Anlass hat er ihr vor wenigen Tagen einen besonderen Platz im Altarraum des St.-Paulus-Doms in Münster eingeräumt: die heilige Corona. Die Heilige ist zwar nicht Namensgeberin des gefährlichen Virus, das derzeit die Welt in Atem hält, wohl aber Schutzpatronin gegen Seuchen.

25 Jahre im Depot Die Überreste von Corona sollen bereits im Jahr 997 zusammen mit denen des Heiligen Leopardus von Rom nach Aachen gebracht worden sein. Dort wurden sie bei Ausgrabungen aus der Gruft geholt und später in einem eigens geschaffenen Schrein bestattet, der die Form einer Kirche hat. Weil das Reliquiar so groß ist, wird es selten gezeigt. Die letzten 25 Jahre lagerte es im Depot.

Doch für Familie Hellraeth stellte die Figur nicht etwa die Heilige Corona dar, sondern die Heilige Elisabeth. „Sie hat etwas in der Hand, das einem Brotstück gleicht“, erklärt Schulte. Elisabeth von Thüringen wird oft mit Brot dargestellt, verwandelte sich doch, als sie Armen Brot bringen wollte, dieses in Rosen. Unsicher, ob die Annahme von der Heiligen Elisabeth richtig ist, bat Schulte Domkustos Dr. Udo Grote, sich die Figur anzuschauen, der schließlich herausfand, um wen es sich wirklich handelt. „Es ist kein Brotstück, sondern eine Geldmünze“, sagt der Dompropst – ein Verweis darauf, dass die Heilige Corona auch bei finanziellen Problemen angerufen werden kann, ist er sich sicher.

Als jetzt das Corona-Virus immer bekannter wurde, erinnerte sich Dompropst Schulte an die Heiligenfigur in seiner Wohnung. „Ich war überrascht, dass die Heilige Corona auch bei Seuchengefahr angerufen werden kann“, sagt er. In Krisen wie der aktuellen komme ihr eine besonderes Rolle als Fürsprecherin zu, ist der Dompropst überzeugt und nahm dies zum Anlass, die Figur im Dom aufzustellen: „Als Heilige können wir sie anrufen und Fürsprache halten, auf dass bei all den Herausforderungen so wenig Menschen wie möglich zu Schaden kommen und wir gut mit dieser Situation umgehen.“