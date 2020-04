Kreis Kleve und Robert-Koch-Institut : Warum unterscheiden sich die Corona-Zahlen so stark?

Kreis Kleve Das Robert-Koch-Institut meldet 376 Covid-19-Fälle, der Kreis Kleve 317. Der Grund für die Differenz sind unterschiedliche Arten der Diagnostik.

Vielen ist die Differenz bereits aufgefallen: Wer beim Kreis Kleve und beim Robert-Koch-Institut (RKI) nach den Zahlen der Corona-Infizierten im Kreisgebiet sucht, wird unterschiedliche Angaben finden. Am Dienstag gab der Kreis Kleve an, dass in der Region 317 Menschen an Covid-19 erkrankt seien, laut RKI waren es 376 Personen. Wie kommen diese unterschiedlichen Zahlen zustande?