Unterstützung für Risikogruppen im Alltag : Mehr Helfer als Hilfesuchende

Bilanz In Rees ist die Zahl der Corona-Infektionen bei 35 geblieben. Zwei Menschen aus Rees sind an der neuartigen Krankheit bislang gestorben. Sieben wurden am Montag aus der Quarantäne entlassen.

Appell des Bürgermeisters In seiner täglichen Videoansprache appelliert Bürgermeister Christoph Gerwers auch regelmäßig daran, den vorgeschriebenen Vorsichtsmaßnahmen Folge zu leisten. In Rees funktioniere das bislang auch weitgehend gut. Selbst bei dem schönen Wetter am Wochenende seien die Abstandsregeln meist befolgt worden. Bürgermeister Gerwers berichtete jetzt allerdings auch von einem Fall aus Rees, bei dem ein mit Corona-Infizierter wenige Tage vor Feststellung seiner Krankheit noch eine kleine Gartenparty feierte. Für alle Teilnehmer der Party ordnete die Stadt jetzt Quarantäne an.