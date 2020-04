Für Vereine : Heimatpreis wird auch dieses Jahr ausgelobt

REES Bewerbungen für den mit 5000 Euro dotierten Preis werden ab sofort angenommen. Anmeldeschluss ist der 31. August.

(RP) Auch im Jahr 2020 darf die Stadt Rees den Heimatpreis des Landes Nordrhein-Westfalen ausloben. Voraussetzung für die Verleihung ist, dass das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen der Stadt Rees auch für das Jahr 2020 entsprechende Zuwendungen bewilligt. Dieser Zuwendungsbescheid ist in diesen Tagen bei Sigrid Mölleken, Fachbereichsleiterin für Schule, Kultur und Stadtmarketing bei der Stadt Rees, eingegangen, so dass Bewerbungen für den Heimatpreis 2020 ab sofort und bis zum 31. August entgegen genommen werden.

Die Verleihung des Heimat-Preises soll an Reeser Vereine und Institutionen erfolgen, die innerhalb der Stadt Rees tätig sind, und die sich mit lokalem Engagement um folgende Anliegen verdient gemacht haben und nachahmenswerte Praxisbeispiele im Bereich Heimat gezeigt haben: Erhaltung von Kultur und Traditionen; Pflege und Förderung des Brauchtums; Erhaltung und Stärkung des lokalen sowie regionalen kulturellen Erbes; Bewahrung und Stärkung der lokalen und regionalen Identität; Bewahrung und Stärkung der Verwurzelung von Menschen in Rees und in den Reeser Ortsteilen; Bewahrung und Stärkung der Gemeinschaft und des Zusammenhalts in Rees und in den Reeser Ortsteilen; zukunftsorientierte Entwicklung der Stadt Rees und des ländlichen Raumes.