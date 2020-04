Reeser Geschichtsverein : Ressa stellt Ostergeläut ins Internet

REES Der Reeser Geschichtsverein stellt einen Film über die Reeser Kirchenglocken ins Internet, der Ostersonntag vor einem Jahr entstand.

(ms) Auch wenn wegen der Corona-Krise kein Ostergottesdienst in St. Mariä Himmelfahrt stattfindet, muss niemand in der heimischen Isolation auf den Klang der Kirchenglocken verzichten. Der Reeser Geschichtsverein Ressa stellt im Internet einen 14-minütigen Film bereit, der am Ostersonntag 2019 entstand: Auf www.ressa.de und www.fb.com/ressa.rees sind alle sechs Glocken, die nur an besonderen Feiertagen gemeinsam schwingen, zu hören und zu sehen. Der Kurzfilm informiert über die Geschichte, die Größe, das Gewicht und den Ton der Glocken, die Maria, Michael, Pius, Irmgardis, Cyriakus und Georg gewidmet sind.