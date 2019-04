Stadtwerke-Deal : Steag: Stadt soll Bürgschaft über zehn Millionen Euro geben

Das Steag-Kraftwerk in Walsum. Foto: dpa/dpa, bt kde

Mit einer Ausfallbürgschaft in Höhe von bis zu zehn Millionen Euro soll die Stadt Duisburg ihren Stadtwerken bei der Anschlussfinanzierung für den Kauf der Steag-Anteile beistehen. Dies soll der Rat am Montag in nichtöffentlicher Sitzung beschließen.

Wie berichtet hatten die Stadtwerke Duisburg zusammen mit fünf anderen kommunalen Energieerzeugern aus dem Ruhrgebiet den Steag-Konzern in zwei Phasen 2010 und 2014 für rund 1,2 Milliarden Euro übernommen. Der Anteil der Stadtwerke Duisburg an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft (KSBG) liegt bei 19 Prozent, was einem Kaufpreis von rund 228 Millionen Euro entspricht. Die anderen Anteilseigner sind die Stadtwerke Dortmund (36 Prozent), Bochum (18), Essen (15), Oberhausen und Dinslaken (jeweils sechs).

Für die dafür aufgenommenen Kredite ist im Sommer 2020 eine Anschlussfinanzierung notwendig. Darüber laufen zurzeit Verhandlungen mit den beteiligten Banken. Was seinerzeit wirtschaftlich erfolgversprechend und eher risikoarm zu sein schien, ist inzwischen unsicherer geworden. Der Steag-Konzern setzt bekanntlich auf Kohleverstromung, mit der man in Deutschland aber aufgrund der Energiewende langfristig nicht mehr rechnen kann. Zuletzt reichte die Dividende des Steag-Konzerns an die Stadtwerke noch aus, um die laufenden Kredite bedienen zu können. Ob das künftig auch noch funktioniert, ist offen. Es bedürfe deshalb der Unterstützung der Gesellschafter beziehungsweise Gesellschafterkommunen, um eine solide und wirtschaftliche Finanzierung vor dem Hintergrund der veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu ermöglichen. Gesellschafterdarlehen und kommunale Bürgschaften sollen die Beteiligungsgesellschaft mit insgesamt 100 Millionen Euro für die Refinanzierung ausstatten. Die Stadt Duisburg soll dabei eine Ausfallbürgschaft von zehn Millionen Euro beitragen.