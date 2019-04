Vom 1. bis 9. Juni im Innenhafen : Kinderkulturfestival in Duisburg fasziniert mit Theater und Physik

Das „Tiempos Nuevos Tatro“ (Theater Neue Zeiten) aus El Salvador will mit künstlerischen Mitteln an einer gerechten Gesellschaft mitwirken. Foto: Veranstalter

Duisburg Vom 1. bis zum 9. Juni steht der Duisburger Innenhafen ganz im Zeichen des 22. Kinderkulturfestivals. Neben Theater im Zelt und vielen Straßenkünstlern lockt eine Mitmachausstellung zum spielerischen Lernen.

Das Kinderkulturfestival ist längst ein fester Bestandteil des Duisburger Kulturlebens geworden. In diesem Jahr findet es vom 1. bis 9. Juni zum 22. Mal am Innenhafen statt. Zum ersten Mal allerdings ohne ein eigenes Motto. Das hat seinen Grund: Ein Schwerpunkt des Festivals ist in diesem Jahr mal wieder die Physik. Weil ein solches Thema abschreckend wirken könnte, möchte man es lieber zunächst verschweigen. Gleichwohl wird die entsprechende Mitmachausstellung ihrem Titel „Versuch’s mal - Faszination Physik“ wirklich gerecht, wie Festivalmacher Clemens Richter vom Duisburger Festivalbüro am Montag im Pressegespräch versicherte. An insgesamt 17 interaktiven Stationen werde den Kindern und ihren erwachsenen Begleitern die faszinierende Welt der Physik auf staunenswerte Weise nahegebracht. Da können Kinder mit einer Kugel experimentieren, die mit dem weitesten Weg trotzdem früher am Ziel ist als die andere mit dem kürzeren Weg. Oder sie können versuchen, eine gerade Stange durch einen gebogene Röhre zu führen. „Dazu müsst Ihr lediglich neugierig sein und Lust zum Ausprobieren haben“ schreiben dazu die Mitarbeiter von „Euroscience“, einer Firma aus Flensburg, die auf kreative Mitmachausstellungen für Kinder und Erwachsene spezialisiert ist.

Mit einer Mischung aus internationalen Theatergruppen, Straßenkünstlern und vielen Workshops sollen die Kinder und ihre Eltern auch dieses Mal auf Kultur und kreative Aktivitäten neugierig gemacht werden. Wie auch in den vergangenen Jahren ist das Kinderkulturfestival eine internationale Angelegenheit. Künstlerinnen und Künstler kommen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus den Niederlanden, Nicaragua, El Salvador, Italien, Belgien, Spanien und, was Kulturdezernent Thomas Krützberg besonders hervorhob, aus: Großbritannien. „Vor dem Brexit haben wir die Briten nochmal hierhin bekommen“, meinte Krützberg leicht ironisch.

Info Eintritt frei oder für nur zwei Euro Ohne Anmeldung Die Vorstellungen an den beiden Samstagen und Sonntagen sowie an allen Nachmittagen können allesamt ohne Anmeldung besucht werden. Schulklassen Die Vormittagsvorstellungen werden in der Regel von Schulklassen besucht. Hier ist eine vorherige Anmeldung bei Clemens Richert unter Tel. 0203 28362414 oder E-Mail an c.richert@stadt-duisburg.de notwendig. Eintritt Für die Theatervorstellungen und die Mitmachausstellung kostet der Eintritt zwei Euro pro Person. Alle anderen Angebote sind für Besucher kostenlos.

Neben der „Faszination Physik“ ist das Theater ein Schwerpunkt des Festivals. In einem eigens aufgebauten Zelt, das 130 Besuchern Platz bietet, gibt es von montags bis freitags jeweils vormittags Vorstellungen für Schulklassen, am Nachmittag können Vorstellungen auch ohne vorherige Anmeldung besucht werden. Als erstes Ensemble ist am Samstag, 1. Juni, 15 Uhr, im Theaterzelt auf dem Festivalgelände das „Colectivo El Nido de Las Artes“ (Kollektiv, Das Nest der Künste) aus Nicaragua zu Gast. Jugendliche erzählen mit den Mitteln des Zirkus von Legenden, der Phantasie und der Geschichte ihres Landes. Die Gruppe stellt das Kinderkulturfestival in Zusammenarbeit mit der „Kinderkulturkarawane“ aus Hamburg vor, die auch in den vergangenen Jahren ein wichtiger Kooperationspartner für das Duisburger Festivalbüro war.

Beendet wird das Programm im Theaterzelt am 9. Juni ebenfalls mit einer Gruppe aus Mittelamerika: Das „Tiempos Nuevos Tatro“ (Theater Neue Zeiten) aus El Salvador will mit künstlerischen Mitteln an einer gerechten Gesellschaft mitwirken. Ihr Stück „Die große Reise der Cipotada und des Chucho“ ist eine Mischung aus Musik, Theater und Tanz.

Darüber hinaus gibt es eine erstaunliche Bandbreite von Theaterformen zu erleben. Allesamt seien Vorstellungen von hoher Qualität ausgewählt worden, hieß es beim Pressegespräch. Besonders die Vormittagsvorstellungen sind bereits jetzt sehr gut gebucht; kein Wunder, stehen doch so attraktive Vorstellungen wie „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ als Figuren-Musical auf dem Programm.