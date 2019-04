Papierbündelsammlung der WBD : 30.000 Tonnen Altpapier gehen nach Holland

Duisburg Die Duisburger Wirtschaftsbetriebe feiern das 15. Jubiläum der Papierbündelsammlung – ein System, das sich bewährt hat.

Seit 15 Jahren gibt es bereits die Papierbündelsammlung der Wirtschaftsbetriebe (WBD). Seit 2004 fahren Fahrzeuge durch die Stadt und laden an festen Tagen Papier und Kartonagen ein, die Bürger komfortabel an die Straße vor ihrem Haushalt stellen können.

Auch heute noch spricht Ingo Wiele, Geschäftsbereichleiter Abfall bei den WBD, von einem „guten und komfortablen System für die Bürger“. Eingeführt worden sei die Papierbündelsammlung aus zwei Gründen, sagt er. Erstens um die Menge an Altpapier zu steigern, da es sich um einen wertvollen Rohstoff handle, der leicht recycelt werden könne. Wurden 2003 noch lediglich 24.000 Tonnen Altpapier gesammelt, sind es heute knapp 6000 Tonnen mehr pro Jahr. „Wir sammeln mittlerweile deutlich mehr Altpapier ein, weil das neue System bürgerfreundlich ist“, erklärt der Geschäftsbereichleiter Abfall. Zudem käme durch den gestiegen Online-Handel auch mehr Papier und Pappe in den Haushalten zusammen.

Das Altpapier landet zuerst an zwei Sammelpunkten in Hamborn und Hochfeld und wird dann per Lkw an einen Weiterverarbeiter ins Ausland gebracht. „Unser Altpapier geht zu einer Papierfabrik nach Holland“, sagt Wiele. „Dort wird es fast zu einhundert Prozent zu neuen Kartonagen verarbeitet.“ Zudem wird nach Angaben der WBD etwa 75 Prozent des Papiers durch Altpapier hergestellt.