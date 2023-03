Konzert in der Duisburger Salvatorkirche Monumentale Messvertonung unter dem Mond

Duisburg · „Under the Moon“ – unter dem Mond – so ist ein Untertitel der diesjährigen Duisburger Akzente benannt. Das erste Konzert war direkt ein Höhepunkt. Warum ein Besuch in der Salvatorkirche auch jetzt noch atemberaubende Einblick bietet.

20.03.2023, 12:29 Uhr

Diese Mond-Skulptur von Luke Jerram mit sieben Metern Durchmesser hängt zurzeit in der Salvatorkirche. Foto: Marcus Strümpe

Von Ingo Hoddick