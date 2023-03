Neubauprojekt in Wesel Wie das Domkarree aussehen soll

Noch sind keine Senioren in das neue Haus Aaper Busch am Evangelischen Krankenhaus (EVK) Wesel umgezogen, geschweige denn Bagger angerückt. Dennoch gibt es skeptische Betrachter dessen, was in unmittelbarer Nähe des Willibrordi-Doms passieren soll. Hintergrund ist die Tatsache, dass der Pflegeheim-Altbau längst nicht mehr heutigen Ansprüchen und Vorgaben entspricht, weshalb am EVK ja Ersatz geschaffen wird. Zum Hintergrund gehört auch, dass für die Flächen an Hansaring und Pastor-Bölitz-Straße zwei Initiativen am Start sind. So verfolgte das EVK zuletzt den Plan, an der Ecke der beiden Straßen ein ambulantes Konzept unter dem Titel „Wohnen und Pflege“ umzusetzen. Auf dem nördlichen Abschnitt zwischen Hansaring und Haus am Dom indes möchte die Domkarree Wesel GbR einen Komplex mit 67 Wohnungen schaffen. Was wo genau hinkommen soll, ist offenbar ein Grund für Unruhe.