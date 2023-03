Judith Rosmair in „Endlose Aussicht“ 32 Kondome für eine zehntägige Kreuzfahrt

Duisburg · Judith Rosmair, in dieser Saison Gastkünstlerin des Duisburger Schauspiels, glänzte in Theresia Walsers Monologstück „Endlose Aussicht“. Was es mit dem vielen Klopapier und dem Frühstücksei, das es nicht nur sonntags gibt, dabei auf sich hat.

20.03.2023, 09:22 Uhr

Die Meeresbewohner wirken durchaus auch bedrohlich. Foto: Thomas Müller

Von Peter Klucken

Die junge Frau in Theresia Walsers Monologstück heißt Jona. Sie ist, wie der biblische Jona, von der Welt verschluckt. Jona hat von ihren Geschwistern, die wohl etwas gut zu machen haben, eine Kreuzfahrt durch die Karibik geschenkt bekommen. Das Geld reicht zwar nur für eine fensterlose Innenkabine, aber immerhin wird noch genügend Luxus geboten.