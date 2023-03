RP-SERIE Duisburger Geschichte und Geschichten Aufbruch in die neue Welt – aber längst nicht für jeden

Das Binnenschifffahrtsmuseum in Ruhrort zeigt an einer Station die Auswanderergeschichte im 19. Jahrhundert. Bilder, Tonaufnahmen und Reisegepäck vermitteln einen ersten Eindruck von der strapaziösen Reise. Dr. Dennis Beckmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Museum, nennt unterschiedliche Motivlagen der Auswanderer und erläutert die Gründe: „Im 19. Jahrhundert stieg die Bevölkerung in den deutschen Fürstentümern stark an. Viele Menschen zogen aus den strukturschwächeren Gegenden in die Städte, um dort in der Industrie zu arbeiten. Andere kehrten Europa den Rücken und siedelten in Übersee. Die USA lockten mit einer demokratischen Verfassung, religiöser Toleranz und guten Chancen für sozialen Aufstieg, sei es auf dem Land, in der Stadt oder an der ‚Frontier‘.“