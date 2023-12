Traditionelle Veranstaltung in Duisburg Barocke Doppelkonzerte im Lichterschein

Den Rahmen bildeten zwei bekannte Concerti grossi, nämlich dasjenige in A-Dur op. 6 Nr. 11 von Georg Friedrich Händel HWV 329 und das besonders beliebte in g-Moll „Fatto per la Notte di Natale" (Weihnachtskonzert) op. 6 Nr. 8 von Arcangelo Corelli. In der Mitte kam natürlich etwas von Johann Sebastian Bach, nämlich das Konzert für zwei Violinen d-Moll BWV 1043. An den Positionen Zwei und Vier standen besonders originelle Werke. Schade nur, dass das Konzert für Blockflöte und Querflöte e-Moll TWV 52:e1 von Georg Philipp Telemann hier mit zwei Querflöten ausgeführt wurde, so dass der eigentliche Witz dieser Komposition verloren ging.