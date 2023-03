Verkehrsunfall in Wesel 68-Jähriger stirbt nach Kollision mit Baum

Der Duisburger war laut Polizei am Sonntag gegen 13.14 Uhr mit seinem Pkw auf der Emmericher Straße aus Richtung Rees kommend in Richtung Wesel unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 190 aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte.