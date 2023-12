Nach Entführung und schwerer Körperverletzung Mutmaßlicher Clan-Hintergrund – Durchsuchungen auch in Duisburg

Anfang August waren vier Männer wegen Geiselnahme und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft genommen worden. Die Tatverdächtigen im Alter von 33 bis 45 Jahren werden einem libanesischstämmigen Clan zugerechnet. Sie sollen in Essen einen 21-Jährigen zusammengeschlagen und schwer verletzt in ein Auto gezerrt haben. Sie verdächtigten den jungen Mann demnach, gemeinsam mit einem Komplizen einen fünfstelligen Betrag bei einem Einbruch erbeutet zu haben. Mit massiver Gewalt soll das Quartett versucht haben, die Beute zurückzuholen – der 21-Jährige sei dazu gezwungen worden, in die Wohnung seines vermeintlichen Komplizen einzubrechen.