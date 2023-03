3:3 gegen Verl Bakir rettet dem MSV erneut das Unentschieden

Der MSV ging gegen Verl im Vergleich zum 0:2 in Dresden unverändert ins Spiel und legte mit hohem Tempo los. Schon nach 30 Sekunden hatte er eine Riesenchance: Marlon Frey zog aus 16 Metern flach ab und zwang Verls Keeper Tim Wiesner zu einer Parade. Der abgewehrte Ball landete direkt bei Caspar Jander, der innerhalb des Fünfmeterraums vor dem am Boden liegenden Wiesner eigentlich nur noch vollenden musste, jedoch übers Tor schoss. Nur eine Minute später wurde Julian Hettwer von Kolja Pusch in Szene gesetzt, der rechtzeitig herausgeilte Wiesner vereitelte damit aber auch diese Szene.