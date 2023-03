Opernplatz in Duisburg wird saniert Wo Radler fahren dürfen, sich aber nicht trauen

Allerdings fehle hier der Zusatz „Radverkehr frei“. „Das bedeutet, ich hätte auch mit dem Rad hier nach links in das Parkdeck einfahren müssen, was allerdings auch wieder verboten ist, oder ich musste absteigen und durch den Gegenverkehr den weiteren Weg schieben“, so Fürmann. Hier gelte also wieder: „Radfahrer bitte in Luft auflösen!“