Tarifstreit eskaliert : Verdi bestreikt Dienstag Eurowings in Düsseldorf

Ein Eurowings-Flieger vom Typ Airbus A320-200 beim Start (Archiv). Foto: REUTERS/Paul Hanna

Düsseldorf Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi macht ihre Drohung wahr: Am Dienstag sollen von 4.30 bis 12.30 Uhr Eurowings- und Walter-Flieger in Düsseldorf bestreikt werden.

Im Tarifstreit mit der Lufthansa-Tochter Eurowings hat die Gewerkschaft Verdi das Kabinenpersonal am Düsseldorfer Flughafen für Dienstag zum Warnstreik aufgerufen. Die Flugbegleiter der Airlines Eurowings und LGW sollen in der Zeit von 4.30 Uhr bis 12.30 Uhr die Arbeit niederlegen, teilte die Gewerkschaft am Montagabend mit. Demnach beschäftigt Eurowings 500 der mehr als 1000 Kabinenbeschäftigten am Hauptstandort Düsseldorf. Die Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW) ist ebenfalls für Eurowings unterwegs.

Verdi begründete den Schritt mit der „Weigerungshaltung der Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen“, wie die Gewerkschaft in einer Mitteilung schreibt. „Die Airline-Leitungen müssen endlich begreifen, dass auch das Kabinenpersonal Anerkennung und Respekt verdient hat.“ Eurowings hatte dagegen zuletzt von Fortschritten in den Gesprächen gesprochen und reagierte überrascht auf die Streikankündigung. Beide Seiten haben bereits 13 Verhandlungsrunden hinter sich.

Die Eurowings teilte am Abend mit, die Unternehmensleitung gehe davon aus, dass auch in Düsseldorf „die weit überwiegende Mehrheit“ der Flüge durchgeführt werden könne. Laut Anzeige des Düsseldorfer Flughafens sind während des achtstündigen Warnstreiks 37 Landungen und 61 Starts von Eurowings in Düsseldorf vorgesehen.

Das Management reagierte empört auf die Aktion: „Dieses Verhalten ist für niemanden mehr nachvollziehbar”, sagte Personalchef Frank Bauer. „Mit ihrer wiederholten Eskalation und dem Aufbau einer künstlichen Droh- und Druckkulisse verspielt Verdi zunehmend ihren Ruf als verlässlicher Sozialpartner.” Bauer warf Verdi vor, auf dem Rücken der Passagiere und der Mitarbeiter Gewerkschaftspolitik zu betreiben. „Lösungen sind nur am Verhandlungstisch möglich – wir sind unverändert gesprächsbereit.”

Für den 5. Dezember hatten sich beide Seiten für einen weiteren Gesprächstermin verabredet. Allerdings wurde dieser Termin vereinbart, bevor Verdi zum Streik aufrief. Ob das Gespräch zustande kommt, ist deshalb derzeit noch offen.