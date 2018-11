EW 1101: Verspäteter Eurowings-Flieger aus New York nach Köln umgeleitet

Düsseldorf/New York Eurowings war im ersten Halbjahr der Spitzenreiter bei Verspätungen von Flügen in Deutschland. Nun kommt eine nächste Extrem-Verspätung hinzu: Ein Flieger der Airline aus New York nach Düsseldorf wird mit mehr als 16 Stunden Verspätung erwartet - und nach Köln umgeleitet.

Auf Flug EW 1101 werden im Nachhinein wohl die wenigsten Passagiere mit positiven Erinnerungen zurückblicken. Der Flug vom New Yorker Flughafen John F. Kennedy (JFK) nach Düsseldorf kam am Samstagabend mit mehr als 16 Stunden Verspätung in Deutschland an.

Ursprünglich sollte der Flug am Samstagmorgen um 7.45 Uhr deutscher Zeit in Düsseldorf landen. Endgültige Ankunftszeit war schließlich aber erst 0.28 Uhr am frühen Sonntagmorgen - und auch nicht in Düsseldorf, wie geplant, sondern am Flughafen Köln/Bonn. Dorthin wurde Flug EW 1101 umgeleitet, da selbst Eurowings nach 0 Uhr nicht mehr am Düsseldorfer Airport landen darf. Die Airline hat in Düsseldorf einen Sonderstatus, da sie einen Wartungsschwerpunkt in Düsseldorf betreibt. Somit dürfen verspätete Maschinen innerhalb des Nachtflugverbots, das um 23 Uhr in Kraft tritt, in Düsseldorf landen - aber eben auch nur bis Mitternacht.