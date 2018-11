Warnstreik angelaufen: Eurowings streicht 26 Flüge in Düsseldorf

Eurowings streicht 26 Flüge in Düsseldorf

Düsseldorf Am Düsseldorfer Flughafen haben erste Eurowings-Mitarbeiter im Rahmen eines Warnstreiks ihre Arbeit niedergelegt. Insgesamt fallen bis zum Nachmittag laut Airport 26 Flüge aus.

Laut Angaben der Website des Düsseldorfer Airports sind insgesamt 26 Flüge von dem Warnstreik betroffen. Eurowings hatte am Montagabend 18 Flugausfälle angekündigt.

Bereits am frühen Dienstagmorgen habe es eine gute Beteiligung gegeben, sagte Verdi-Sprecher Volker Nüsse. „Wir sind ganz entschlossen und kämpferisch.“ Im Tarifstreit mit der Lufthansa-Tochter hatte die Gewerkschaft die Flugbegleiter der Airlines Eurowings und LGW zu einem Streik von 4.30 Uhr bis 12.30 Uhr aufgerufen. Sie hatte die Aktion am Montagabend angekündigt. Eurowings-Passagiere müssen sich deshalb am Dienstag auf Flugausfälle einstellen.