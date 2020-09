Düsseldorf-Wersten : Der Brückerbach als Treffpunkt für Corona-Partys

Düsseldorf Schon immer wurde am Brückerbach in Düsseldorf-Wersten gefeiert. Doch aus den Treffen der jungen Werstener wurden zunehmend wilde Partys mit Gewalt und viel Müll.

Es gibt diese eine Stelle am Brückerbach in Wersten, an der sich schon Generationen von Jugendlichen getroffen haben und immer noch bei schönem Wetter treffen: in Sichtweite der Fischtreppe an der Unterführung der Münchener Straße.