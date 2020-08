Werstener Reitertag : Dressur, Springen und Ringstechen beim Reitertag

(mma) Am Sonntag, 16. August, gibt es einen öffentlich zugänglichen Reiterwettbewerb. 100 Zuschauer dürfen dabei sein. Anmelden muss man sich vorher nicht.

Zum insgesamt sechsten Mal veranstaltet das St. Sebastianus Reiterkorps Wersten einen Reitertag. Am Sonntag, 16. August, ist es auf dem Schützenplatz an der Opladener Straße soweit. Insgesamt 100 Zuschauer können gemäß des Hygienekonzeptes gleichzeitig die Wettbewerbe in Dressur, Springen und Ringstechen verfolgen.