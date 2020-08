Stadtteilfest : Positives Fazit des Werstener Heimatsommers

Wersten An drei Wochenenden gab es im Viertel ein kleines Volksfest. Die Veranstalter sind zufrieden mit den Besucherzahlen. Zum Infektionsschutz waren die Möglichkeiten vor Ort jedoch begrenzt.

Die Mitglieder der Werbegemeinschaft „Wir in Wersten“, ist zufrieden. Das Team hat an den vergangenen drei Wochenenden auf dem Gelände des Mitmachzirkus am Werstener Ohmweg den Heimatsommer gefeiert – ein kleines Volksfest unter Corona-Bedingungen, um die vielen in diesem Jahr ausgefallenen Feiern zumindest zum Teil zu ersetzen.