Zwei Personen werden in Krefeld auf der Intensivstation beatmet : Drei neue Corona-Fälle in Krefeld

Krefeld Der Kommunale Ordnungsdienst verhängte 13 Bußgelder wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht. Sie wurden festgestellt an den Haltestellen Rheinstraße, Hansa-Zentrum und Westparkstraße.

Die Kritik am Landschaftsverband Rheinland (LVR) im Streit um rund 270 Förderschüler und ihren Ausschluss vom Transport in die Schulen hält an. Der Sozialverband SoVD in NRW erklärte am Montag in Düsseldorf, dass die aktuelle Praxis, den Eltern der Kinder, die aus gesundheitlichen Gründen keinen Mund-Nasenschutz tragen können, den Schultransport selbst zu überlassen, eine Zumutung für die Eltern sei - und eine Diskriminierung der Kinder. Dieser Zustand der Benachteiligung und verweigerten Mitnahme in den LVR-Fahrzeugen müsse vom Landschaftsverband, der den Schritt mit dem Gesundheitsschutz der anderen begründet, schnellstmöglich beendet werden.