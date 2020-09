Konfirmation in Wermelskirchen : Tenter feiern unter freiem Himmel

Tente 16 Jugendliche empfangen unter Corona-Bedingungen den Segen zur Konfirmation. Der Posaunenchor sorgte für den musikalischen Rahmen. Dank der Feier unter freiem Himmel durfte die Gemeinde mitsingen.

So stürmisch wie die biblische Geschichte, die im Zentrum der festlichen Gottesdienste stand, war auch das Wetter: Unter freiem Himmel feierten 16 Jungen und Mädchen in Tente ihre Konfirmation. Um der Corona-Schutzverordnung gerecht zu werden, waren die Konfirmanden in zwei Gruppen aufgeteilt worden und feierten erst am Samstag und dann am Sonntag auf dem Platz neben dem Gemeindehaus.