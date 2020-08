Situation in Krefeld : An diesen Schulen und Kitas gibt es Corona-Fälle

Einige Klassen wurden unter Quarantäne gesetzt. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Krefeld Seit dem Schulbeginn am Mittwoch (12. August) hat es an mehreren Schulen in NRW Corona-Fälle gegeben. Auch in Krefeld wurden Kita-Gruppen und Klassen unter Quarantäne gesetzt. Ein Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken