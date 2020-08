Abfallentsorgung in Wersten : 50-Euro-Knöllchen für vermeintliche Müllsünderin

Mitte Juli haben in Wersten, wie hier an der Otto-Hahns-Straße, wieder Papiercontainer gebrannt. Foto: Simona Meier

Wersten Eine Werstenerin erhielt ein Bußgeld, weil in der Umgebung eines abgebrannten Papiercontainers Pappe mit ihrem Adressaufkleber gefunden worden war. Sie beschwerte sich bei der Stadt.

Siebenmal musste die Feuerwehr in den vergangenen Wochen in den Werstener Westen ausrücken, um brennende Papier- und Altkleidercontainer zu löschen. Rund um die Brandherde türmten sich angekokelte und verbrannte Kartonteile, Zeitungen und Kleidungsstücke.

Einen der abgefackelten Altpapiercontainer fährt auch eine RP-Leserin an, um ihren Papiermüll zu entsorgen. Sie hat sich jetzt bei unserer Redaktion gemeldet. Dass sich die Ordnungsbehörden auf die Suche nach den Feuerteufeln macht, ist für die Werstenerin nachvollziebar. Nicht aber das, was dann passierte. Vergangene Woche zog sie einen Brief der Stadt aus ihrem Briefkasten. In diesem wurde sie aufgefordert, ein Verwarngeld in Höhe von 50 Euro zu zahlen, weil im Umkreis des ebenfalls angezündeten und umgeworfenen Papiercontainers an der Max-Born-Straße ein Stück Pappe gefunden wurde, das noch ihren Adressaufkleber trug.